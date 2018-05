Wirecard erweitert Kooperation mit ENIO, um das Bezahlen an E-Ladesäulen europaweit noch einfacher und digitaler zu gestalten

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München)/Graz (ots) - Wirecard, der internationaleInnovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, erweitertseine Zusammenarbeit mit ENIO - das österreichische Unternehmenliefert technologisch führende Lösungen für den Aufbau und denBetrieb von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität.Bereits seit 2016 kooperieren Wirecard und ENIO, umElektromobilität für Konsumenten noch attraktiver zu gestalten. ENIObetreibt für seine Kunden als Dienstleister ein europaweitesLadestellen-Netzwerk mit insgesamt über 8.000 Ladepunkten fürElektroautos. Zusammen haben Wirecard und ENIO vor zwei Jahren eineApp auf den Markt gebracht, mit der Verbraucher naheliegendeLadestationen von kooperierenden Betreibern finden und vor Ort volldigital über die App bezahlen können. Ab jetzt können Nutzer vonENIOs E-Mobilitäts-Infrastruktur darüber hinaus mit kontaktlosen Visaund Mastercard Kredit- und Debitkarten an den Ladesäulen bezahlen,ohne dafür die ENIO App installieren zu müssen.Fritz Vogel, Geschäftsführer und Partner bei ENIO, sagt: "UmElektromobilität für jeden zugänglich zu machen, wollen wir eineinnovative Infrastruktur schaffen, die neben zahlreichen anderenAspekten auch fortschrittliches Bezahlen umfasst. Dabei verlassen wiruns auf unseren Partner Wirecard, der in den vergangenen Jahren seineInnovationskraft und Zuverlässigkeit sowohl bei unserer App- als nunauch der Kartenbasierten-Lösung bewiesen hat. Weitere große Projektesind bereits gemeinsam mit Wirecard in der Pipeline, um dieZufriedenheit der Verbraucher weiter zu steigern - schließlich sehenwir in den kommenden fünf Jahren einen Bedarf von rund 500.000 neuenLadestationen in Europa, bis 2030 werden vier Millionen weiterehinzukommen."Roland Toch, Managing Director der Wirecard CEE, fügt hinzu: "Wirfreuen uns, die Zusammenarbeit mit ENIO, eines der führendenUnternehmen für den Betrieb von E-Ladesäulen, zu erweitern undunseren Partner mit innovativen digitalen Zahlungsmethoden zuunterstützen. Zusammen können wir die Nutzung von E-Mobilität in ganzEuropa erheblich erweitern und die Digitalisierung vonBezahlungsprozessen im Mobilitätssektor weiter vorantreiben."Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über ENIO:ENIO liefert technologisch führende Lösungen für den Aufbau undden Betrieb von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität im BereichHardware, Firmware und Software.Sie als Ladestellenbetreiber erhalten bei ENIO Unterstützung beimAufbau und Betrieb Ihrer Infrastruktur. Mit unserer herausragendenSoftware - von der Software-Serviceplattform bis hin zur komplettenBetriebsunterstützung - genau in dem für Sie passenden Umfang.Schon heute betreibt ENIO für Kunden in ganz Europa über 8.000Ladepunkte von Norwegen bis Kroatien. Es ist uns wichtig, mitENIO-ETSweb eine skalierbare, zuverlässige und sichere Lösunganzubieten, die dennoch flexibel und innovativ bleibt. Damit wollenwir auch weiterhin die technologische Spitzenposition im Umfeld derE-Mobilitäts-Infrastruktur einnehmen.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comENIO-Medienkontakt:ENIO GmbHIng. Mag. Friedrich VogelTel.: +43 (0) 664 340 84 60E-Mail: friedrich.vogel@enio.atOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell