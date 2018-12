Wirecard erweitert Kooperation mit Asiens führendem Kommunikationskonzern Singtel für mobile Apple Pay Zahlungen / Dash, die Mobile Payment App von Singtel, verzeichnet über eine halbe Million Nutzer

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Aschheim, München (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, erweitert seineZusammenarbeit mit Singtel Dash, der Mobile Payment App des führendenKommunikationskonzerns in Asien. Von nun an können Nutzer von Dashüber Apple Pay bei Millionen von Online- und Einzelhändlern weltweitzahlen.Brigitte Haeuser-Axtner, EVP Sales Asia, Digital &Telecommunications bei Wirecard, sagt: "Als führendes Unternehmen imBereich digitale Finanztechnologie sind wir stolz auf unsereZusammenarbeit mit Singtel, um Dash noch mehr potenziellen Kundennahe zu bringen, da Apple fast die Hälfte des mobilen OS-Marktes inSingapur ausmacht. Wir freuen uns darauf, Verbraucher mit Händlernauf der ganzen Welt zu verbinden und wesentliche Innovationen inAsien mitzugestalten - in einer Region, die nach wie vor dieweltweite Revolution des digitalen Zahlungsverkehrs antreibt.""Mobile und Online-Zahlungen werden immer beliebter. Dashermöglicht einfache, sichere und nahtlose Zahlungsoptionen zwischenunseren Partnerhändlern und mehr als 500.000 Dash-Kunden auf unsererPlattform", kommentiert Gilbert Chuah, Head of mCommerce bei Singtel.Unsere erweiterte Zusammenarbeit mit Wirecard, um Apple Pay und Dashzusammen zu bringen, hilft uns, den digitalen Zahlungsprozess fürHändler und Verbraucher noch weiter zu verbessern."Singtel Dash ist Singapurs einzige digitale All-in-One-Wallet undstellt eine sichere mobile Zahlungslösung für das Einkaufen, denöffentlichen Nahverkehr und Geldüberweisungen dar. Das virtuelleVisa-Konto von Dash ist das erste seiner Art in Singapur und wurde2017 auf den Markt gebracht.Die Funktionen von Dash in Apple Pay ergänzen die wachsendeBeliebtheit des Online-Shoppings in Singapur. Dem InternationalHoliday Shopping Report 2018 von Wirecard zufolge kaufen 67 Prozentder Singapurer lieber online - entweder über den Desktop oder überdas Smartphone, verglichen mit 20 Prozent, die lieber im Ladenkaufen. Die Möglichkeit, mobil Zahlungen im Geschäft zu tätigen,nehmen rund 51 Prozent der Befragten gerne wahr.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Singtel:Singtel ist der führende Kommunikationskonzern in Asien, dessenPortfolio Dienstleistungen wie Sprach- und Datenlösungen überFestnetz-, Wireless- und Internetplattformen sowieInfocomm-Technologie und Pay-TV umfasst. Die Gruppe ist in Asien,Australien und Afrika mit über 500 Millionen Mobilfunkkunden in 25Ländern vertreten, darunter Bangladesch, Indien, Indonesien, denPhilippinen und Thailand. Es verfügt auch über ein ausgedehntesNetzwerk von Niederlassungen in Asien-Pazifik, Europa und denVereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unterwww.singtel.com.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell