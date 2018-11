Wirecard erwartet 2019 bis zu 800 Millionen Euro operatives Ergebnis

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der Zahlungsabwickler Wirecard ist wegen des Booms im Onlinehandel auch für das kommende Jahr optimistisch.



Der operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2019 in einer Bandbreite von 740 bis 800 Millionen Euro erwartet, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Aschheim mit. Die von Bloomberg befragten Analysten gingen im Schnitt von 762 Millionen Euro aus.