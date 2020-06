Wirecard: Der erste Kurs ist da! Aktie zieht deutlich an!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Da haben die guten Nachrichten seit gestern Mittag wohl doch etwas bewirkt, denn der Aktienkurs von Wirecard geht am heutigen Sonntagnachmittag steil nach oben! Im außerbörslichen Handel beim Online-Broker Lang & Schwarz notiert die Aktie zur Stunde (17:15 Uhr) bei über 25 Euro. Gestern mussten bei Lang & Schwarz lediglich 22,50 Euro für ein Papier hingelegt werden.

Unser Geschenk für Wirecard-Aktionäre: Wir haben die Situation bei Wirecard genau analysiert und in einem Sonderreport zusammengefasst. Angesichts der dramatischen Kursverluste bei Privatanlegern, haben wir uns entschlossen, diesen Report an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei zum Download anzubieten. Einfach hier klicken.

Natürlich sind die Kursgewinne nur ein Tropfen auf den heißen Stein und faktisch notiert Wirecard jetzt quasi auf dem Niveau des Freitagsschlusskurses, doch diese positive Tendenz könnte Mut machen für die kommende Woche. Sollte sich bewahrheiten, dass das Bankenkonsortium unter der Führung der Commerzbank dem Zahlungsdienstleister nicht den Hahn zudreht, bestehen gute Chancen, dass es weiter nach oben geht.

In den aktuellen Kurs ist sicher ein Stückweit auch das Insolvenzrisiko mit eingepreist. Zudem hat sich die Zahl der leerverkauften Aktien in den vergangenen Stunden immer weiter vergrößert. Hier könnte es also sogar zu einem Schnellballeffekt kommen, falls Wirecard deutlich anzieht und die Shorties ihre Positionen auflösen müssen, was dann zu weiter steigenden Kursen führen könnte.

Fazit: Findet Wirecard tatsächlich zurück in die Spur? Alle Informationen über Wirecard lesen Sie in unserem großen Sonderreport, den Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Hier geht’s zum Download.