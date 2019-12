Wirecard: Das eröffnet große Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nein, die zurückliegende Woche war für Wirecard keine gute. Im Zuge der Vorwürfe über mögliche Bilanzmanipulationen sowie nach dem Angriff von Leerverkäufern, verlor die Aktie des Bezahldienstleisters rund zehn Prozent an Wert. 104 Euro standen am Wochenende noch bei Wirecard auf dem Kurszettel; was die kommende Woche bringen wird, ist völlig offen. Jenseits der Turbulenzen, die das Dax-Unternehmen derzeit umgibt, lohnt ...



