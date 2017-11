Wirecard ermöglicht voll digitale, mobile Banking-Lösung für Orange Bank / Orange Bank führt die erste All-in-One-App für mobiles Bezahlen und Banking in Frankreich ein

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Spezialist fürFinanztechnologie, ist der offizielle Partner von Orange Bank für dieBereitstellung mobiler Bezahl- und Bankingdienste in Frankreich.Orange Bank hat eine neue Komplettlösung für mobiles Banking undBezahlen ins Leben gerufen - so wird Kunden fortan ein Bankkonto,eine Debitkarte, ein Kreditrahmen und ein Sparkonto zur Verfügunggestellt. Hinzu ermöglicht die App kontaktlose mobile Zahlungen undEchtzeit-Kontostände. Wirecard stellt sämtliche technischeKomponenten bereit, die zur Verwaltung der mobilen Zahlungen über dieOrange-Bank-Plattform benötigt werden.André Coisne, CEO von Orange Bank, sagt: "Wie der Erfolg vonOrange Cash verdeutlicht, hat Orange in Wirecard bereits einenstarken Partner für mobiles Bezahlen gefunden. Daher lag es auf derHand, diese bewährte Beziehung auch für die Einführung von OrangeBank zu nutzen. Wirecard garantiert nicht nur die Zuverlässigkeit undSkalierbarkeit unserer mobilen Bezahldienste, sondern unterstütztauch das breite Spektrum an Smartphones, so dass Orange Bank alleUser bedienen kann, die mit einem NFC-kompatiblen Gerät ausgestattetsind."Jan Marsalek, COO von Wirecard, fügt hinzu: "Wirecard unterstütztMobilfunkbetreiber seit jeher mit mobilen Bezahllösungen. DieEinführung von Orange Bank gehört derzeit in Europa zu deninnovativsten Projekten in diesem Bereich. Wir freuen uns sehr, andiesem Projekt mitzuwirken und Orange Bank durch unsere flexible undsichere Plattform zu unterstützen."In Frankreich wird mit einem erheblichen Anstieg der Zahl derMobile-Payment-Nutzer gerechnet - von rund drei Millionen im Jahr2016 auf etwa zehn Millionen im Jahr 2021. Gleichzeitig hat digitalesBanking in Frankreich schon früh Erfolge gezeigt und liegt bereitsheute vor manchen anderen entwickelten Märkten, wie zum Beispiel denUSA. Was den Zugriff auf Konten über Mobilgeräte betrifft, so erfolgtin Frankreich dies zum Beispiel in 64,9 Prozent der Fälle über Apps.Orange Bank hat diesen Trend erkannt und eine innovative, mobileBanking-Lösung geschaffen, die sich auf fortschrittlicheKundenanwendungen konzentriert: kontaktlose mobile Zahlungen,Überweisungen per SMS, sekundenschneller Zugriff auf Kontostände,Sperren/Entsperren der Debitkarte in Echtzeit, ein rund um die Uhrerreichbarer Bankberatungsdienst, und vieles mehr.Wirecard übernimmt alle technischen und finanziellen Prozesse inZusammenhang mit Zahlungen, die über NFC-kompatible Mobiltelefoneabgewickelt werden. Hierzu gehört unter anderem die Herausgabe undZahlungsabwicklung von virtuellen Visa-Karten. Auf dem Smartphonestellt Wirecard alle Features zur Unterstützung mobiler Zahlungen ineinem Software Development Kit bereit, das in die von Orange Bankentwickelte App integriert ist.Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über Orange Bank:Orange Bank ist aus der Partnerschaft zwischen zwei Akteuren mitkomplementärem Know-how entstanden, Orange und Groupama. Orange istzu 65% am Kapital von Orange Bank beteiligt, Groupama zu 35%.Groupamas Beitrag in Form von Groupama Bank, einer bestehendenBanking-Einheit, und Erfahrungen in Remote-Banking-Beziehungen, hatdie Einführung eines innovativen, 100% mobilen Banking-Angebotsermöglicht. Alle Neuigkeiten über Orange Bank finden Sie auf Twitter@OrangeBankFR.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell