Wirecard ermöglicht chinesische mobile Zahlungsmethoden für NK, Schwedens bekanntestes Kaufhaus / NK begrüßt jährlich über neun Millionen Besucher in seinen Luxusgeschäften in Stockholm und Göteborg

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, hat die NK(Nordiska Kompaniet) Warenhäuser als Neukunden gewonnen. Als einesder bekanntesten schwedischen Kaufhäuser empfängt NK jährlich überneun Millionen Besucher in seinen Luxusgeschäften in Stockholm undGöteborg. Wirecard ermöglicht es den beiden NK Warenhäusern inSchweden, die führenden chinesischen mobilen Zahlungsmethoden zuakzeptieren. Die Integration erfolgt auch dank einer Kooperationzwischen Wirecard und Cimple Marketing, dem nordischen Marketing- undZahlungsspezialisten im Bereich chinesische Konsumenten.Eine Studie von Nielsen und Alipay aus dem Jahr 2018 ergab, dassfür chinesische Touristen Kaufhäuser neben Duty-Free-Shops und großenSupermärkten zu den Top-Einkaufszielen gehören. Darüber hinaus sinddiese drei Einzelhandelskategorien auch diejenigen, bei denen dasmobile Bezahlen von chinesischen Touristen am häufigsten genutztwird. Insgesamt ist mobiles Bezahlen unter dieser Zielgruppe weitverbreitet: Im vergangenen Jahr bezahlten rund 60% der chinesischenTouristen weltweit mit ihrem Smartphone. Dieser Trend hat dazugeführt, dass immer mehr Händler chinesische mobile Zahlungsmethodenin ihren Geschäften akzeptieren."Mobile Payment ist in China die Zahlmethode Nummer eins. Da Chinaeines der größten Tourismus-Herkunftsländer der Welt ist, ist es füreuropäische Händler unerlässlich, die Technologie einzusetzen, dieVerbrauchern die Freiheit gibt, mit ihrer bevorzugten Payment-Methodezu bezahlen," sagt Fredrik Neumann, Vice President Sales Retail beiWirecard. "Mit NK als Kunden setzen wir unsere Mission fort, digitaleZahlungen für jeden zugänglich zu machen, und wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit Schwedens bekanntestem Kaufhaus."Das gesamte Transaktionsvolumen mit chinesischen Bezahlmethoden,das über die Wirecard-Plattform abgewickelt wird, hat sich imvergangenen Jahr mehr als verdoppelt. In Kaufhäusern gebenchinesische Touristen im Durchschnitt 810 Euro pro Transaktion aus.Die bislang höchste Einzeltransaktion, die mit chinesischenPayment-Lösungen via Wirecard gezahlt wurde, beträgt mehr als 40.000Euro. Auch NK erwartet, durch die neue Integration erheblicheUmsatzvorteile zu erzielen.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Nordiska Kompaniet:Nordiska Kompaniet wurde 1902 von Josef Sachs gegründet undbesteht aus zwei Warenhäusern, einem in Stockholm und einem inGöteborg. Die Marke NK und die Waren in Stockholm und Göteborg wurdenvon der börsennotierten Hufvudstad AB verkauft. Der Umsatz von NKbelief sich 2018 auf 3 Milliarden SEK, mit einem Zufluss von rund 9Millionen Besucher pro Jahr und insgesamt rund 1200 Mitarbeitern.Mehr dazu unter www.nk.se und www.hufvudstaden.se.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comNK-Medienkontakt:Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell