Wirecard ermöglicht Unified Commerce für Feinkost Käfer / Wirecard wickelt alle digitalen POS- und Online-Transaktionen für Käfer ab - von den Läden, über den Home-Service bis hin zum Online Shop

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, stattet die KäferAG mit modernen, digitalen Unified-Commerce-Lösungen aus. Neben derAkzeptanz digitaler Zahlungsmethoden - inklusive Apple Pay und GooglePay - am Point-of-Sale in ganz Deutschland deckt Wirecard auch denBereich E-Commerce ab und sorgt für die Zahlungsakzeptanz im KäferOnline Shop.Alle Touchpoints und Geschäftsbereiche der Käfer AG profitierensomit von einer einheitlichen Lösung, was die Backend-Verwaltung undBuchhaltung wesentlich erleichtert. Durch die Anbindung an dieWirecard Financial Commerce Platform kann die Käfer AG jederzeit neueStandorte und Services einfach hinzufügen.Die Käfer AG ist ein Unternehmen in den Bereichen Gastronomie,Catering, Lizenzen und Einzelhandel. Das Unternehmen beschäftigt über1.400 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2018 einenGesamtumsatz von 145 Millionen Euro. Das Gastronomiegewerbe inDeutschland verzeichnet Jahresumsätze von 56 Milliarden Euro. Währendknapp 50% aller Transaktionen in dieser Branche europaweit kontaktlosabgewickelt werden, liegt diese Zahl in Deutschland bei rund 20%."Unsere Kunden haben hohe Ansprüche an den Service. Dazu gehörtein reibungsloser Zahlungsprozess und ein kanalübergreifendesShopping-Erlebnis. Wir arbeiten gerne mit Wirecard zusammen, da dasUnternehmen Traditionshäusern wie Käfer hilft, mit seinenlangjährigen Erfahrungen im Bereich Digitalisierung Prozesse zumodernisieren und sich für die Zukunft zu rüsten", sagt Dr. StephanThewalt, Mitglied des Vorstands der Käfer AG."Der Name Käfer steht für Kreativität und Innovation - verbundenmit höchster Produkt- und Service-Qualität. So auch bei Wirecard.Unsere Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr passen deswegen sogut zu Käfer, weil sie es dem Unternehmen ermöglichen, nicht nur dieAnforderungen der Kunden jetzt und in Zukunft nachzukommen, sondernauch das eigene Business mit modernster Technologie zu fördern. Wirfreuen uns, die Käfer AG bei ihrer Digitalisierung zu begleiten",sagt Christian Reindl, EVP Sales Consumer Goods bei Wirecard.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Käfer:Der Ursprung der Käfer AG liegt in dem 1930 von Paul und ElsaKäfer gegründeten Kolonialwarengeschäft. Der Stammsitz desUnternehmens, das seit 1992 von Gründerenkel Michael Käfer geführtwird, befindet sich in der Prinzregentenstraße in München. DasUnternehmen wurde dank seines anhaltenden Erfolges und hohen Ansehenseine feste Größe in Feinkosthandel, Gastronomie und Party Service undexpandierte sowohl innerhalb Münchens als auch in andere TeileDeutschlands sowie international. Heute beschäftigt Käfer inunterschiedlichen Unternehmensbereichen über 1.400 Mitarbeiter undmachte 2018 einen Umsatz von EUR 145 Mio. Die Marke steht fürQualität aus Leidenschaft, Service auf höchstem Niveau, Kreativität,Exklusivität und Innovation. www.feinkost-kaefer.dePressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comKäfer-Medienkontakt:Schoeller & von Rehlingen PRMarion DruxTel.: +49 (0) 89 9984 27 11E-Mail: m.drux@svr-pr.deOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell