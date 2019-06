Wirecard ermöglicht den Launch von IKEAs erstem Online-Shop in Thailand / Erweiterung der Zusammenarbeit, nachdem Wirecards Plattform-Services bei IKEA in Singapur und Malaysia implementiert wurden

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber digitaler Finanztechnologie, übernimmt diekomplette Zahlungsabwicklung von Thailands erstem IKEA-Online-Shop.Im Rahmen dieser Kooperation sorgt Wirecard für einen reibungslosendigitalen Zahlungsverkehr für IKEA Thailand und ermöglicht esVerbrauchern, ihre Einkäufe bequem zu bestellen, schnell zu bezahlenund sie entweder liefern zu lassen oder in IKEA-Filialen abzuholen.Dadurch profitieren Konsumenten in ganz Thailand von einemeinheitlichen und integrierten Shopping-Erlebnis.Online-Shopping wird in Thailand immer beliebter. Derzeit gibt esvor Ort 39,8 Millionen E-Commerce-Nutzer, und diese Zahl soll bis2022 auf rund 45,3 Millionen weiter steigen. Ein starker Anstieg derGesamtzahl der Internetnutzer, die Verbreitung vonE-Commerce-Plattformen und eine verbesserte Lieferlogistik haben zueinem regelrechten E-Commerce-Boom in dem südostasiatischen Landgeführt. Im Jahr 2018 betrug der Gesamtumsatz im E-Commerce inThailand rund 3,3 Milliarden Euro, wobei die drei wichtigstenEinkaufskategorien Unterhaltungselektronik und -Medien, Mode sowieMöbel und Haushaltgeräte sind."Mit der Eröffnung unseres Online-Shops in Thailand bringen wirMenschen in allen Teilen des Landes erschwingliche und schöneEinrichtungslösungen", sagt Koen Besteman, Head of E-Commerce beiIKEA Southeast Asia. "Jetzt können sich Verbraucher, die Hunderte vonKilometern von unseren großen Blue-Box-Läden in Bangkok entferntleben, auf unserer Webseite inspirieren lassen, nach einem der über8.000 Produkte in unserem Sortiment suchen, bestellen, bezahlen unddiese liefern lassen.""Wir freuen uns, einen erfahrenen Partner wie Wirecard an unsererSeite zu haben, der dafür sorgt, dass all unsere Online-Kunden einreibungsloses und benutzerfreundliches Einkaufserlebnis genießenkönnen", ergänzt Koen Besteman.Die Ankündigung ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischenWirecard und Ikano, Inhaber und Betreiber von IKEA-Filialen inSüdostasien. Mit der Expansion von Wirecard in den thailändischenMarkt können Händler ihr E-Commerce-Geschäft mit derWirecard-Plattform verbinden, erfolgreich online verkaufen undgleichzeitig Verbrauchern ein nahtloses und unkompliziertesZahlungserlebnis bieten. Neben Thailand bietet Wirecard bereitsdigitale Zahlungsdienste für IKEA-Online-Shops in Singapur undMalaysia an."Innovationen und Technologien verändern die Erwartungen derKunden und prägen die Art und Weise, wie Menschen einkaufen. Daherist es für Unternehmen entscheidend, sich ständig weiterzuentwickeln,um die Bedürfnisse der neuen Generation, und damit technischversierten Käufern, zu erfüllen", sagt Jeffry Ho, Regional ManagingDirector bei Wirecard. "IKEA Thailand hat auf diese Veränderungenreagiert, und wir sind stolz darauf, ihr bevorzugter Partner fürdigitale Zahlungen zu sein. Durch diese Zusammenarbeit ermöglichenwir noch mehr Kunden weltweit, von einemUnified-Commerce-Shopping-Erlebnis zu profitieren."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über IKEA Südostasien:Mit unseren IKEA-Stores und Ikano-Einkaufszentren in Südostasienermöglichen wir den vielen Menschen ein schöneres Alltagsleben. Wirbesitzen und betreiben IKEA in Singapur, Malaysia, Thailand und sindbereit, in die Philippinen und nach Vietnam zu expandieren - mit gutgestalteten, funktionalen Einrichtungsprodukten aus Schweden zuPreisen, die so niedrig sind, dass sich so viele Menschen wie möglichdiese leisten können. Unsere Ikano-Zentren sind bei IKEA verankertund schaffen Treffpunkte, an denen Menschen einkaufen, essen undspielen können. Wir haben mehrere Projekte in der Pipeline und habendas Ziel, unser Geschäft in den kommenden Jahren zu verdoppeln. Wirsind Teil der Ikano-Unternehmensgruppe und heute weltweit der einzigeIKEA-Franchisenehmer, der sich im Besitz der Familie Kampradbefindet, die IKEA gegründet hat.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comMedienkontakt IKEA Südostasien:IKEA Southeast AsiaCorinna SchulerTel.: + 65 9112 4812Email: corinna.schuler@ikano.asiaOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell