Wirecard – erdrückende Negativschlagzeilen!

Bei Wirecard läuft es weiter nicht rund, weshalb der Kurs einmal mehr in sich zusammengebrochen ist und die Anlegerstimmung dementsprechend in den Keller rauscht. In den Nachrichten häufen sich derzeit wieder die Schlagzeilen zu Ungunsten des Zahlungsdienstleisters aus Aschheim, der vor kurzem Insolvenz anmelden musste. Die schlechten Nachrichten nehmen einfach kein Ende!

Anlegertipp: Wie geht es nun mit dem skandalträchtigen Unternehmen weiter? Kann es sich nochmal berappeln oder ist bald ganz Schluss? Wir haben uns genauer mit dem Wertpapier beschäftigt, unsere Analyse sehen Sie hier.

Das deutsche Zahlungsdienstleistungsunternehmen muss sich offenbar auf eine unangenehme Klagewelle gefasst machen, die das Unternehmen letztlich komplett zerstören könnte. Wie man aus den USA hört, werden von Kanzleien erste Sammelklagen eingereicht und auch Berliner Anleger scheinen diese Option zu Rate zu ziehen. Die Anlegerstimmung scheint erschüttert.

Die Aktie reagiert gewohnt sensibel auf diese dramatischen Nachrichten. 5,85 Prozent und somit 0,145 Euro Einbußen muss das Wertpapier mal wieder verkraften, sackt damit auf 2,335 Euro ab und geht mächtig in die Knie. Das dürfte keinem Anleger gefallen und jedem scheint zu raten zu sein, von dieser Aktie derzeit die Finger zu lassen. Es ist auf jeden Fall ein Tanz auf der Rasierklinge!

Fazit: Wirecard taumelt weiter dem Boden entgegen, das Ende scheint nicht in Sicht. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Ob und wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.