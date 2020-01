Wirecard: Ein echter Turnaround

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard legt aktuell einen echten Turnaround hin. Das Unternehmen hat nach einer ausgiebigen Schwächephase im Herbst vergangenen Jahres gerade in den vergangenen Tagen massiv zugelegt. Am Freitagmorgen gelang nach ohnehin schon fast 5 % Aufschlag in fünf Tagen mit einem Plus von etwa 4 % der nächste Schritt zurück in den Aufwärtstrend. Die Aktie hat zudem ein wichtiges technisches Signal erzeugt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung