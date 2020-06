Wirecard: Ein echter Glücksgriff!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am Ende einer unfassbar turbulenten Woche folgte bei Wirecard ein weiterer Paukenschlag. Dieses Mal allerdings ein positiver! Denn der umstrittene Vorstandschef Markus Braun hat (endlich) seinen Stuhl geräumt, an dem er vorher zu kleben schien. Nachfolger wurde der erst wenige Stunde zuvor in den Vorstand berufene James Freis, der sich eigentlich um das Thema Compliance etc. kümmern sollte.

Schon die Wahl Freis als neuem CEO beweist, dass die Vorzeichen bei Wirecard jetzt andere sind. Denn der „Aufräumer“ Freis kann Gespräche mit dem Bankenkonsortium unter der Führung der Commerzbank und den wichtigsten Kunden vollkommen unbelastet angehen. Im Gegenteil: Seine große Integrität dürfte Wirecard einige Bonuspunkte bringen.

Das Feedback nach den ersten Stunden ist ermutigend: Immerhin haben die Gläubiger-Banken ihre Kredite noch nicht fällig gestellt, obwohl sie seit Freitag das Recht dazu hätten. Derzeit sieht es so aus, als könne Wirecard die Banken davon überzeugen, Wirecard auch weiterhin zu stützen. Das könnte den Zahlungsdienstleister vor der Insolvenz bewahren.

