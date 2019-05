Wirecard digitalisiert Zahlungsprozesse für alle indischen Bürger zusammen mit dem Staatsunternehmen UTI Infrastructure Technology and Services Limited

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München)/Chennai (ots) -- Jeder Bürger in Indien benötigt eine sogenannte PAN-Karte zurDurchführung der meisten Finanztransaktionen und alsIdentitätsnachweis- Wirecards Agenten im indischen Einzelhandel sammeln fürPAN-Karten benötigte Dokumente ein und digitalisieren sielandesweit in 350 StädtenWirecard, der global führende Innovationstreiber für digitaleFinanztechnologie, arbeitet mit dem indischen Staatsunternehmen UTIInfrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL) zusammen undvereinfacht die Ausstellung physischer und digitaler Ausweise fürSteuerzahler, auch bekannt als Permanent Account Number (PAN) Cards.Im Rahmen der Vereinbarung sammeln die lokalen Agenten von Wirecarddie für PAN-Karten benötigten Dokumente von Verbrauchern ein,digitalisieren diese und leiten sie an UTIITSL weiter, die die Kartenausstellt und direkt an den Kunden sendet.Dank Wirecard haben hunderttausende Inder Zugang zuFinanzdienstleistungen und anderen damit verbundenen Services wieTicketing, mobiles Aufladen, Versicherung oder Logistik über daslandesweite Wirecard-Agentennetzwerk. Zudem können Tausende vonEinzelhändlern zusätzliches Geld verdienen, indem sie die finanzielleIntegration in Indien vorantreiben.Anil Kapur, Managing Director India bei Wirecard, sagt: "AlsPartner der Wahl für einen der führenden staatlichenFinanzdienstleister Indiens freuen wir uns, Teil des Projekts zusein, um PAN-Karten noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Durchdiese Kooperation zeigen wir die Stärke von Wirecard bei globalenTechnologieleistungen und unsere Fähigkeit, Lösungen für eineVielzahl von Konsumenten und Branchen zu entwickeln, um eine bessereZukunft für alle zu schaffen."Jeder Bürger in Indien benötigt eine PAN-Karte. Die Karte ist fürdie meisten Finanztransaktionen erforderlich, von der Eröffnung einesBankkontos bis zur Überweisung von Geldbeträgen, kann aber auch alsIdentitätsnachweis dienen. UTI Infrastructure Technology and ServicesLimited verfügt bereits über ein Netzwerk von 62 Niederlassungen inganz Indien, und durch die Zusammenarbeit mit Wirecard werden fast350 Städte von rund 15.000 Wirecard-Agenten betreut, die berechtigtsind, Bürgerdokumente für PAN-Karten zu sammeln und weiterzuleiten.UTIITSL erbringt Technologiedienstleistungen für den Finanz- undRegierungssektor Indiens und ist einer der beiden Dienstleister, dieberechtigt sind, PAN-Karten sowohl in digitalen (ePAN) als auch inphysischen Formaten auszugeben. Mit der PAN-Karte könnenSteuerbehörden und Privatpersonen Steuerzahlungen und -erklärungenverfolgen, da alle Informationen in einer zentralen Datenbankgespeichert und alle Finanztransaktionen identifiziert werden können.Somit sind PAN-Karten eine wirksame Maßnahme gegenSteuerhinterziehung in Indien.Weitere Informationen rund um den Gebrauch von PAN-Karten inIndien sehen Sie in diesem Video: https://youtu.be/Vcs7kcbuPAEÜber Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über UTI Infrastructure Technology and Services Limited:UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL) wurde1993 gegründet und ist ein staatliches Unternehmen, das Technologieund Outsourcing-Dienstleistungen für den Finanz- und RegierungssektorIndiens anbietet. UTIITSL ist einer der größten Finanzdienstleisterin Indien sowie Registrier- und Transferstelle, die den Anlegern vonInvestmentfonds AMC, Anleihen/ Einlagen/ Aktionären von Unternehmen,Finanzinstituten und Regierungsunternehmen R&T-Dienstleistungenanbietet. UTIITSL verfügt über vier Regionalbüros und mehrereNiederlassungen in Indien. Mit diesen Standorten in über 60 Städtenim ganzen Land hat UTIITSL seine Marktführerschaft in der Verwaltungvon Investmentfonds, PAN Card Issuance and Printing, InsuranceServices (Medical Bill Processing), e-Governance und Technology unterBeweis gestellt. UTIITSL liefert seinen Privatkunden undinstitutionellen Kunden vollständige Kundenzufriedenheit, indem es ITund Best Practices nutzt, um Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit undProduktivität zu erreichen.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell