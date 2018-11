Wirecard digitalisiert Payment-Prozesse für LATAM Airlines / Wirecard reduziert das Cash-Handling an Flughäfen für die größte lateinamerikanische Fluggesellschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der weltweiteInnovationstreiber für digitale Finanztechnologien, ermöglicht derLATAM Airlines Group, mit aktuell 312 Maschinen und jährlich 67Millionen Passagieren die größte Fluggesellschaft Lateinamerikas, mitPayout Cards eine schnelle und unkomplizierte Entschädigung vonPassagieren im Falle von Flugausfällen oder Verspätungen ohneCash-Handling. Betroffene erhalten von LATAM Airlines an zahlreicheneuropäischen Flughäfen seit kurzem von Wirecard ausgegebenesogenannte IROP (Irregular Operations) Cards zum Ausgleicheventueller Beeinträchtigungen auf ihrer Reise.IROP Cards erlauben LATAM, Passagiere im Fall von unerwartetenVorkommnissen nicht nur schnell und einfach, sondern auchentsprechend der jeweils geltenden Rechtsvorschriften zuentschädigen. Diese Payout Cards werden betroffenen Passagierenausgehändigt und mit dem entsprechenden Betrag digital aufgeladen. Wofrüher größere Bargeldmengen vorgehalten oder langwierige, zum Teilteure Überweisungen getätigt werden mussten, bilden Payout Cardsdurch ihre intuitive Handhabung die perfekteEntschädigungsalternative für die Luftfahrtbranche. Passagiere könnendiese zur Bargeldabhebung, zum Bezahlen am Point of Sale oder auchfür den Online-Einkauf nutzen.Sandra Schlebusch, Finance Manager Europe der LATAM AirlinesGroup, sagt: "Im Flugverkehr sind Verspätungen und Ausfälle nievöllig zu vermeiden. In diesen Fällen ist es uns sehr wichtig, denbetroffenen Passagieren schnell und unbürokratisch zu helfen. Die vonWirecard für uns erstellten neuen IROP Cards mit ihrer großenFlexibilität bei der der Verrechnung sind dafür die optimale Lösung.Das digitale Payment-Know-how von Wirecard war ein essentiellerFaktor für die erfolgreiche Etablierung der Lösung."Jörg Möller, EVP Sales Travel bei Wirecard, ergänzt: "DieDigitalisierung der Flugverkehrsbranche treibt das Wachstummaßgeblich voran. Im Zuge dessen sind auch die Ansprüche derPassagiere deutlich gestiegen. Daher ist es für Airlines,insbesondere im Hinblick auf eine gute Customer Experience, wichtig,ihren Kunden zeitgemäße, digitale Lösungen mit klarem Mehrwertanzubieten. Auch Fluglinien selbst profitieren von der Einführung derIROP Cards erheblich, denn sie sparen viel Aufwand und damit Kosten.Es freut uns, für die LATAM Airlines Group die Zahlungsprozesse zudigitalisieren."Aktuellen Prognosen zufolge wird sich die Anzahl der Fluggäste biszum Jahr 2036 auf 7,8 Milliarden Passagiere weltweit nahezuverdoppeln. Mit dem rasanten Anstieg der Passagierzahlen wächst fürFluggesellschaften das Risiko für Verspätungen und Annullierungen -ein möglichst unkomplizierter Entschädigungsprozess ist dabei geradein einem äußerst umkämpften Marktumfeld ein wichtigesAbgrenzungsmerkmal.Auch für Airline-Mitarbeiter ist eine solche schnell aufladbarePrepaidkarte eine praktische Lösung. Daher bietet Wirecard neben IROPCards auch sogenannte Crew Cards an, mit denen sich schnell undeinfach Reisespesen an Flugbegleiter und Piloten auszahlen lassen.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDax, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über LATAM Airlines Group S.A.:Die LATAM Airlines Group ist die führende lateinamerikanischeFluggesellschaft mit einem der größten Streckennetze der Welt, dieFlugverbindungen zu rund 140 Zielen in 25 Ländern anbietet, und istin sechs Inlandsmärkten in Lateinamerika vertreten: Argentinien,Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador und Peru sowie international inEuropa, den Vereinigten Staaten, der Karibik, Ozeanien und Afrika.Die Gruppe beschäftigt weltweit über 40.000 Mitarbeiter, führt mehrals 1.300 Flüge pro Tag durch und befördert 68 Millionen Passagierepro Jahr. Die LATAM Airlines Group verfügt über eine junge undmoderne Flotte. Die 312 Flugzeuge haben ein Durchschnittsalter vonrund sieben Jahren und verfügen über die neuesten Modelle wie Boeing787, Airbus A350, A321 und A320neo. Wirecard-Medienkontakt:
Wirecard AG
Jana Tilz
Tel.: +49 (0) 89 4424 1363
E-Mail: jana.tilz@wirecard.com

Medienkontakt LATAM Airlines Group S.A.:
E-Mail: comunicaciones.externas.eu@latam.com