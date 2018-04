Wirecard bringt sich ins Spiel!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der TecDax-Konzern verstärkt sein Engagement in der Gaming-Branche: Wie Wirecard am Montag bekannt gab, werde man den deutschen Anbieter von Online-Spielen, Gameforge, bei der Kreditkartenakzeptanz unterstützen.

Gameforge spezialisiert sich auf Free-to-Play-Spiele (F2P), ein mittlerweile populäres Geschäftsmodell in der Branche. Das Modell beschreibt Computerspiele, bei denen mindestens die grundlegenden Spielinhalte kostenlos genutzt werden können. Der Hersteller oder Publisher verdient in der Regel an ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.