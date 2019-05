Wirecard bringt boon mit Apple Pay nach Österreich / Einfache, sichere und schnelle Bezahlmöglichkeit mit volldigitaler Payment-App boon

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der globale führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, ermöglichtösterreichischen Kunden ab heute die Nutzung von Apple Pay mit seinerPayment-App boon. Hierdurch werden Zahlungen einfach, sicher undschnell. Mit Apple Pay können Nutzer von iPhones, Apple Watches,iPads und Mac-Geräten Zahlungen schnell und bequem in Geschäften, inApps und auf Websites vornehmen.Die Integration von Apple Pay ist ein weiterer Schritt innerhalbder Strategie von Wirecard, die Digitalisierung von Zahlungenkonsequent voranzutreiben. Über die neueste, jetzt imösterreichischen App Store verfügbare iOS-Version von boon könnenNutzer ihr Konto mit jeder Mastercard oder Visa Kredit- undDebitkarte sowie per Banküberweisung aufladen.Sicherheit und Datenschutz stehen im Mittelpunkt von Apple Pay.Bei der Verwendung der boon-Karteninformation mit Apple Pay werdendie Kartennummern weder auf dem Gerät noch auf Apple-Serverngespeichert. Es wird stattdessen eine einmalige Device Account Numberzugewiesen und verschlüsselt gespeichert. Jede Transaktion wird miteinem einmaligen, eindeutigen und dynamischen Sicherheitscodeautorisiert."Wir haben boon mit Apple Pay bereits in einigen Länderngelauncht. Die Reaktion der Nutzer auf die schnelle und bequemeHandhabe war stets ausgesprochen positiv. Umso mehr freut es uns,dass wir nun auch in Österreich boon mit Apple Pay anbieten können.Mit Apple treiben wir so die Digitalisierung der Zahlungsprozesseweiter voran", sagt Georg von Waldenfels, EVP Group BusinessDevelopment bei Wirecard.Apple Pay ist einfach einzurichten. Mit dem iPhone und der AppleWatch können Kunden mit Apple Pay unter anderem in Geschäften,Restaurants, Taxis sowie bei Automaten zahlen. Beim Einkaufen in Appsoder mit dem Safari-Browser per Apple Pay müssen keine langenKontoformulare manuell ausgefüllt oder wiederholt Versand- undRechnungsinformationen eingegeben werden. Jeder Bezahlvorgang mitApple Pay wird mit Face ID, Touch ID oder mit dem Passcode des Gerätsverifiziert.Hier finden Sie weitere Informationen über Apple Pay:https://www.apple.com/at/apple-pay/Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell