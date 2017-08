Wirecard bietet bargeldlose Komplettlösung für Europas größte Taxi-Buchungs-App taxi.eu / Mobile Bestellung und Bezahlung / Wirecard leitet Buchungen vom Kunden an die jeweiligen Taxi-Zentralen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Anbieter vonPayment- und Internet-Technologie, wickelt künftig die gesamtenOnline-Zahlungen für die App taxi.eu ab. Die vomTaxi-Flottenmanagement-Systemhersteller fms/Austrosoft entwickelteApp ist Europas größtes Taxi-Buchungsportal und mit über 65.000angeschlossenen Fahrzeugen in mehr als 100 europäischen Städtenverfügbar. Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard können die Fahrgästevon taxi.eu ihr Taxi online bestellen und mit dem Smartphone im Wagenbequem bargeldlos bezahlen. Wirecard leitet die Zahlungen vomFahrgast direkt an die jeweilige Taxi-Zentrale weiter.Wirecard hat damit eine maßgeschneiderte digitale Komplettlösungentwickelt, die europaweit allen zugehörigen Taxi-Zentralen zurVerfügung steht und die gesamten Online-Zahlungen sicher und direktabwickelt. Zudem ermöglicht Wirecard auch die Einbindung regionalrelevanter Zahlungsmittel, wie zum Beispiel iDEAL in denNiederlanden.Roland Toch, Managing Director von Wirecard CEE, betont: "Immermehr Menschen setzen bei Buchungen jeglicher Art auf Apps. Wir freuenuns, taxi.eu dabei zu unterstützen, eine digitale Komplettlösung fürKunden anzubieten, die echte Mehrwerte bringt: Indem sie mobil einTaxi bestellen und europaweit bargeldlos und bequem mit demSmartphone bezahlen können, fällt für sie der sonst manuelle undzusätzliche Schritt des Bezahlens weg - eine Entwicklung, die zeigt,wie wichtig m-Commerce ist. Für die Taxi-Zentralen ist es außerdemein großer Vorteil, dass sie die Zahlungen nun direkt erhalten unddies nicht über Dritte abgewickelt wird."Michael Weiss, Geschäftsführer von fms/Austrosoft, kommentiert:"Wir waren auf der Suche nach einem erfahrenen Zahlungsanbieter, umBezahlungen direkt und sicher über die taxi.eu-App aus einer Handabwickeln zu lassen. Hauptaugenmerk legten wir auf die Anforderungenund Bedürfnisse unserer Fahrgäste sowie unserer kooperierendenTaxi-Zentralen in ganz Europa. Mit Wirecard haben wir nun denrichtigen Partner gefunden, der uns mit einem innovativen undsicheren Bezahlsystem nach unseren Vorstellungen unterstützt. Damitstärken wir unsere Rolle als führendes Taxi-Buchungsportal imeuropäischen Taximarkt."Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über taxi.eu:taxi.eu ist als elektronischer Bestellservice für Taxizentralenentwickelt worden. Die App für Android- und Apple-Smartphones wirdvon der in Berlin und Wien ansässigen fms Systems GmbH betrieben.Geschäftsführer sind Hermann Waldner und Michael Weiss. Beide Partnerbringen ihre langjährigen Erfahrungen in der Auftragsvermittlung undSoftwareentwicklung in die Projektentwicklung ein. taxi.eu arbeitetaktuell mit über 155 Taxizentralen in mehr als 100 Städten zusammen.Sie ist Mitgründer und Teil des "Global Taxi Networks" der IRU(International Road Union). Derzeit fahren über 65.000 Taxis mit rund195.000 Fahrern in mehr als zehn europäischen Ländern für taxi.eu,etwa in den nationalen Metropolen: Luxemburg, Amsterdam, Kopenhagen,Prag, Wien und Berlin sowie den Schweizer Zentren Basel, Genf,Lausanne und Zürich und im französischen Lyon. Seit 2015 ist dietaxi.eu-App auch in Istanbul und Athen verfügbar. In allen Ländernarbeitet die App den landeseigenen Rechtsvorschriften entsprechend.In 4.500 deutschen Städten und Gemeinden verbindet die App denFahrgast direkt mit der nächsten regionalen Taxivermittlungszentrale.Die taxi.eu-App zählt über 4,5 Millionen Downloads.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comfms/Austrosoft-Medienkontakt:fms/AustrosoftMag. Jürgen HabringerTel.: +43 (1) 877 62 05-46E-Mail: juergen.habringer@austrosoft.atOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell