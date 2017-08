Wirecard bietet Händlern erweiterte globale Einblicke ins Payment und Risikomanagement / Detaillierte Datenanalyse, um das Bezahlverhalten zu verstehen / BI-Tool gibt Insights ins Risikomanagement

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Anbieter vonPayment- und Internet-Technologie, verkündet heute die Erweiterungder kürzlich präsentierten Omnichannel ePOS Suite. Dievollintegrierte Lösung für selbstlernende Analysen von Wirecard wirdnun durch eine innovative Risikomanagement-Technologie ergänzt. Mitdem Upgrade der Omnichannel ePOS Suite bietet Wirecard Onlinehändlerneinen noch höheren Mehrwert, da das Tool unter anderem Informationenüber den Kundenwert und die Abwanderungsrate bereitstellt, unddarüber hinaus das vergangene Betrugsverhalten einzelner Kundenanalysiert und Rückschlüsse für die Zukunft zieht.Mit der Erweiterung der Omnichannel ePOS Suite bestätigt Wirecardseine Position als führendes Unternehmen im BereichRisikomanagement-Lösungen. Dank jahrelanger Erfahrung und führendenProdukten wie der Fraud Prevention Suite (FPS), ist der Einsatzinnovativer Technologien wie Machine Learning und ArtificialIntelligence der nächste logische Schritt: Denn durch den Einsatzdieser Technologien ergeben sich in Kombination mit jahrelangenDatenhistorien für den Händler signifikante Umsatzsteigerungen underhöhte Kundenkonversionen. Mit dem neuen Business Intelligence Toolvon Wirecard können Onlineshop-Betreiber ihreRisikomanagement-Einstellungen individuell auf benutzerspezifischeMuster anpassen und alle relevanten Key Performance Indicators (KPIs)in Echtzeit nachverfolgen.Carlos Häuser, Executive Vice President Payment & Risk beiWirecard, sagt: "Wir sind stolz darauf, unsere innovative OmnichannelePOS Suite durch dieses fortschrittliche Risikomanagement-Tool zuerweitern, um Händlern dabei zu helfen, ihr Geschäft zu verstehen undzu optimieren. Die Dashboards geben ihnen Handlungsspielraum darüberzu entscheiden, wie sie auf die Empfehlungen unserer maschinellenLernalgorithmen reagieren und ihre Konversionsrate erhöhen möchten.Diese Funktionalitäten sind alle nahtlos in ein proprietäres,hochmodernes Analyse-Tool für Omnichannel-Daten integriert."So können Händler zum Beispiel einen Einblick darin erhalten, wiesich das Bezahlverhalten in Bezug auf verschiedene Produktkategorienvon Land zu Land ändert und wie sich die Genehmigungsquote innerhalbbestimmter Zeiträume entwickelt. Mit dieser Information sind sie inder Lage, mit nur einem Klick zu entscheiden, mit welchemGleichgewicht zwischen Risiko und Rentabilität sie ihr Geschäftbetreiben möchten. Dank der AI-Algorithmen erhalten Händlerzusätzliche Empfehlungen für zukünftige Einstellungen.Weitere Informationen zu Wirecards neuem Risikomanagement-Toolfinden Sie auf der Gamescom in Köln, Europas größter Messe fürinteraktive Spiele und Unterhaltung, in Halle 2.2 Stand 045 -vom 22.bis 24. August 2017.Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell