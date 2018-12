Wirecard baut langjährige Zusammenarbeit mit Wizz Air aus / Der größte Low-Cost-Carrier Mittel- und Osteuropas profitiert von Wirecards flexiblen Omnichannel-Services über die Navitaire-Plattform

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, erweitert seinelangjährige Zusammenarbeit mit Wizz Air, dem größten Low-Cost-CarrierMittel- und Osteuropas. Wirecard bietet ab sofort nebenZahlungsakzeptanz auch Zahlungsabwicklung über die IT-Plattform vonNavitaire, einem Unternehmen von Amadeus, an. Damit profitiert WizzAir als erster Low-Cost-Carrier von den flexiblenOmnichannel-Services von Wirecard über die Navitaire-Plattform, diefür ein nahtloses Buchungserlebnis sorgt. Mit der Erweiterung derstrategischen Zusammenarbeit stärkt Wirecard seine Position imBereich der Low-Cost-Airlines, beginnend mit Wizz Air als erstemgemeinsamen Kunden.Für Verbraucher sind Low-Cost-Carrier (LCC) in den vergangenenzwei Jahrzehnten zu einer beliebten Alternative zu traditionellenLinienfluggesellschaften geworden. LCC ist der am schnellstenwachsende Markt im europäischen Luftfahrtsegment. Von 2007 bis 2016stiegen die Low-Cost-Flüge um 61 Prozent von 5.200 Flügen pro Tag aufrund 8.400 Flüge.In den letzten 14 Jahren hat sich Wizz Air zum größtenLow-Cost-Carrier in Mittel- und Osteuropa entwickelt. Mit bisher mehrals 180 Millionen Fluggästen steigerte die börsennotierteFluggesellschaft ihr Passagieraufkommen in den letzten 12 Monaten um20 Prozent. Wizz Air bietet derzeit mehr als 600 Routen in 44europäischen Ländern in Europa und darüber hinaus an. Mit Hilfeseines ständig wachsenden Streckennetzes demokratisiert Wizz Air denFlugverkehr dank der Kombination von günstigen Tarifen und einemhervorragenden Reiseerlebnis an Bord.Eckart Reiche, VP Sales Airlines bei Wirecard, sagt:"Low-Cost-Carrier haben ein großes Wachstumspotenzial. Deshalb werdenwir unsere Position in diesem Segment weiter ausbauen. Wir sind stolzdarauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Wizz Air kontinuierlichzu erweitern, um sie mit unserer Expertise im Bereich des digitalenZahlungsverkehrs zu unterstützen".Andràs Sebok, Head of Fleet Acquisition and Corporate Finance beiWizz Air, ergänzt: "Nach zwei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit,freuen wir uns, die Kooperation mit Wirecard durch Navitaire zuerweitern, indem wir auf deren langjährige Erfahrungen im Bereich derdigitalen Finanztechnologie in der Airline-Industrie zurückgreifen.Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein High-Tech-Zahlungserlebnis zubieten, das die Bedürfnisse unserer wachsenden digitalen Zielgruppenauch in Zukunft erfüllt."Sehen Sie in diesem Video, wie Wizz Air-Kunden von einemreibungslosen Reiseerlebnis profitieren: https://bit.ly/2G09qKbÜber Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Wizz Air:Wizz Air ist die größte Low-Cost-Airline in Mittel- und Osteuropa,betreibt eine Flotte von 105 Airbus A320 und Airbus A321, bietet mehrals 600 Routen von 25 Stützpunkten aus und verbindet 143 Ziele in 44Ländern. Bei Wizz Air bietet ein Team von rund 4.000 Luftfahrtprofiseinen hervorragenden Service und sehr niedrige Ticketpreise, was WizzAir in den letzten 12 Monaten zur bevorzugten Wahl von 32 MillionenPassagieren macht. Wizz Air ist an der Londoner Börse unter demTicker WIZZ notiert und in den FTSE 250 und FTSE All-Share Indizesenthalten. Wizz Air ist registriert unter der International AirTransport Association (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), demweltweiten Maßstab für die Anerkennung der Flugsicherheit. DasUnternehmen wurde kürzlich von airlineratings.com, einer der weltweiteinzigen Sicherheits- und Produktbewertungsagenturen, mit demhöchsten 7-Sterne-Sicherheitsniveau ausgezeichnet, sowie kürzlich vonAviation 100, einer renommierten jährlichen Publikation, die dieherausragendsten Leistungen des Jahres in der Luft- undRaumfahrtindustrie auszeichnet, als 2017 European Airline of the Yeargenannt.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comWizz Air Medienkontakt:Wizz Air GroupTamara ValloisE-Mail: tamara.vallois@wizzair.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell