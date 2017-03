Wirecard: An allen Fronten regiert der Optimismus!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Wirecard hat alle Analysten überzeugt. Die Aktie schaffte in den vergangenen vier Wochen ein Plus von mehr als 13 % und könnte jetzt noch einmal durchstarten. Zuletzt wurde in Höhe von über 51 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Dieses sollte im laufenden Aufwärtstrend deutlich nach oben geschoben werden.

Wirecard vor Durchmarsch

Fundamental orientierte Analysten heben hervor, dass Wirecard zuletzt von der Citigroup ein Kundenportfolio im asiatischen Raum gekauft hat. Charttechniker gehen davon aus, dass ein neues Allzeithoch für viel Potenzial sorgt, da nirgends Hürden in Sicht sind. Oberhalb von 52 Euro siedeln Charttechniker das nächste Kursziel typischerweise bei der nächsten runden Marke – hier 60 Euro – an. Dies entspricht einem Potenzial von annähernd 20 %.

Technisch orientierte Analysten verweisen auf einen laufenden technischen Aufwärtstrend. Dabei hat die Aktie den GD200, der den langfristigen Trend bewertet, um annähernd 20 % distanziert. Dies gilt als ideales Polster, sodass zumindest technisch orientierte Fonds weiter kaufen dürften. Schließlich haben sich auch Bankanalysten dem Optimismus angeschlossen. 90 % stufen die Aktie als „Kauf“ ein, 10 % als „Haltwert“.

Deshalb ist Wirecard im grünen Bereich und sollte weiter nach oben stürmen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.