Wirecard, adidas und Deutsche Börse: Auf diesen Top-Performer der vergangenen 6 Monate würde ich setzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Aktien von Wirecard (WKN: 747206), adidas (WKN: A1EWWW) und der Deutschen Börse (WKN: 581005) gehörten allesamt zu den Top-Performern unseres heimischen Leitindex. Zumindest auf Sicht der vergangenen rund sechs Monate kommen diese drei Aktien auf Wertzuwächse in einer Spannbreite zwischen 20 und 34 %. Durchaus interessante Zuwächse für eine Periode, die auch weiterhin von handelspolitischen Unsicherheiten und konjunkturellen Sorgen geprägt gewesen ist.

Aber welcher dieser Top-Performer ist auch heute noch interessant? Welcher möglicherweise noch immer spannend bewertet und wo stimmt auch weiterhin das Wachstum? Eine spannende Frage, auf die es zumindest für mich eine klare Antwort gibt.

Top-Performer 1: adidas

Die Liste der Top-Performer unseres heimischen Leitindex wird auch in den vergangenen sechs Monaten erneut von adidas angeführt. Der deutsche Hersteller von Sportartikeln kommt im vergangenen Halbjahr auf eine interessante Performance mit einem Plus von über 33 %. Ich denke, ich brauche hier nicht zu erwähnen, dass diese Aktie den breiten Index somit weit hinter sich gelassen hat.

Die Gründe für diese Entwicklung sind relativ einfach erklärt. adidas wächst bereits seit vielen Jahren und auch in der ersten Jahreshälfte hielt dieses Wachstum weiter an. So stiegen die Umsätze im zweiten Quartal um 4 % auf mehr als 5,5 Mrd. Euro. Die operative Marge verbesserte sich um weitere 0,4 Prozentpunkte auf nunmehr 11,7 % und insgesamt blieb mit einem Gewinn in Höhe von 462 Mio. Euro rund 10 % mehr hängen als noch im Vorjahr. Durchaus interessante Zahlen.

Nichtsdestoweniger ist auch hier die Bewertung inzwischen durchaus ambitioniert. Bei einem 2018er-Gewinn in Höhe von 8,44 Euro je Aktie kommt sie bei einem derzeitigen Kursniveau von 284,20 Euro (29.09.2019, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und Bewertungen) noch immer auf ein sportliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,7. Durchaus ein hohes Bewertungsmaß, das möglicherweise höhere Wachstumsraten als die bisherigen erforderlich werden lässt, um weitere Kursgewinne einzupreisen.

Top-Performer 2: Deutsche Börse

Ein zweiter Top-Performer trägt hingegen den Namen Deutsche Börse. Das Kursplus dieser spannenden, wenngleich als etwas träge geltenden Aktie beträgt in diesem Börsenjahr immerhin 26,2 %. Damit kann es sich diese DAX-Aktie zumindest für die vergangenen sechs Monate auf einem zweiten Platz bequem machen.

Obwohl viele Investoren die Deutsche Börse, weshalb auch immer, nicht sonderlich auf dem Schirm haben, steckt hinter diesem Titel letztlich eine interessante Wachstumsgeschichte. Alleine im ersten Halbjahr stiegen die Nettoerlöse um 5 % auf 1,45 Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie legte sogar um 19 % auf inzwischen 2,96 Euro zu. Durchaus ein interessantes Wachstum, das dieser Top-Performer hingelegt hat.

Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 4,43 Euro sowie einem derzeitigen Kursniveau von 143,00 Euro wird diese Aktie mit einem durchaus ambitionierten Kurs-Gewinn-Verhältnis in Höhe von 32 bewertet. Möglicherweise reichen auch hier sowohl Umsatz- als auch Ergebniswachstum nicht aus, um ein solches Bewertungsmaß attraktiv erscheinen zu lassen.

Top-Performer 3: Wirecard

Top-Performer drei ist in diesem Überblick natürlich Wirecard. Der gefühlte DAX-Neuling kommt für die vergangenen sechs Monate immerhin auf eine Performance von knapp über 20 %. Wobei wir hierbei natürlich nicht vergessen sollten, dass der innovative Zahlungsdienstleister bei diesen Kursgewinnen die negative Performance der Causa Wirecard wieder ausgleichen musste. Die Ausgangslage konnte daher besser nicht sein in den vergangenen sechs Monaten.

Nichtsdestoweniger stimmt auch hier weiterhin das Wachstum. Wie ein Blick auf die aktuellen Zahlen unterstreicht, konnte Wirecard im ersten Halbjahr erneut deutliche zweistellige Wachstumsraten vorweisen. Sowohl Transaktionsvolumen als auch Umsätze stiegen um über 30 %, die Ergebniswerte verbesserten sich sogar noch stärker und überschritten die Marke von 40 %. Gewiss ein rasantes Wachstum, das der innovative Zahlungsdienstleister präsentieren kann.

Die derzeitige Bewertung ist zwar bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,81 Euro sowie einem derzeitigen Kursniveau von 148,30 Euro mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 53 ebenfalls astronomisch hoch. Allerdings plant der innovative Zahlungsdienstleister gemäß der eigenen Vision 2025 noch viele Jahre eines solch rasanten Wachstums ein. Hierbei sollen mindestens Umsätze in Höhe von 10 Mrd. Euro bei einem operativen Ergebnis von 3,3 Mrd. Euro erzielt werden, was viele operative Kennzahlen in den kommenden Jahren noch ein ums andere Mal verdoppeln dürfte.

Bei Wirecard stimmt daher derzeit der Megatrend der zunehmenden digitalen Zahlungen optimistisch, was sich hier in einer ambitionierten, allerdings möglicherweise bald nach oben revidierten Prognose äußert. Das könnte die aktuell teure Bewertung daher im langjährigen Vergleich preiswert erscheinen lassen.

Wenn ich aktuell wählen müsste …

Wenn ich derzeit aus dem Kreis dieser drei Top-Performer wählen müsste, würde ich auf Wirecard setzen. Die Bewertung ist zwar hier mit Abstand die höchste, allerdings ist auch das Wachstum hier am rasantesten. Zudem scheint die Zukunft noch immer gespickt mit operativen Zuwächsen, was geduldige Investoren langfristig durchaus belohnen könnte.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatzwachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internethändler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Wirecard.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019