Wirecard: Zweifellos ein großer Name!

Was für eine Woche für Wirecard: Kurz vor Erklimmen des Allzeithochs von Anfang September, als das Papier bei 199,30 Euro stand, erfolgt am Montag eine massive Korrektur, um satte 15 Prozent geht es nach unten. Am Dienstag berappelt sich die Aktie, nur um ab Mittwoch kurzzeitig sogar auf unter 150 Euro zu stürzen. Nun hat sich Wirecard offenbar wieder gefangen, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.