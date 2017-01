Wirecard: Das Zutrauen der Experten ist groß!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lieber Leser,

der Zahlungsabwickler Wirecard hat seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Wie das im TecDAX notierte Unternehmen aus Aschheim bei München mitteilte, sei der Umsatz 2016 demnach um 33 Prozent auf knapp 1,03 Mrd. Euro gestiegen. Beim operativen Gewinn gelang sogar ein noch größerer Zuwachs.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) konnte um 35 Prozent auf 307,4 Mio. Euro verbessert werden. Damit wurde nicht nur die Mitte der im Oktober angehobenen Prognosespanne übertroffen, sondern auch die Konsensschätzungen der Analysten, die einen Jahresumsatz von 1,02 Mrd. Euro und ein Ebitda von 306 Mio. Euro auf ihren Zetteln stehen hatten.

Weiteres Wachstum in 2017

Für das laufende Jahr bekräftigte der Vorstand um Konzernchef Markus Braun die im vergangenen Jahr formulierten Ziele. Demzufolge soll der operative Gewinn auf Ebitda-Basis einen Wert zwischen 382 und 400 Mio. Euro erreichen. Die Markterwartungen sind sogar noch euphorischer. Hier rechnen die Analysten für 2017 mit einem Umsatz von 1,31 Mrd. Euro sowie einem Ebitda in Höhe von 396 Mio. Euro. Grundsätzlich spricht nichts gegen weiteres Konzernwachstum, da Wirecard den Fokus auf boomende, wachstumsstarke Geschäftsfelder wie Online-Handel und Mobile Payment legt. Hinzu kommt, dass die internationale Expansion ebenfalls voranschreitet.

Das Chartbild macht Hoffnung

In einem schwachen Gesamtmarkt sorgten die starken Geschäftszahlen kaum für Bewegung. Dennoch macht die jüngere Kursentwicklung Hoffnung auf mehr. Nach einer langwierigen Seitwärtsformation konnte die Aktie Mitte Dezember wieder den Vorwärtsgang einlegen. Damit rückt auch das Allzeithoch aus dem vergangenen September (46,90 Euro) immer näher. Das Gros der Analysten ist zudem sehr positiv gestimmt und traut dem Anteilsschein weiteres Kurswachstum zu.

„Meine 3 besten Aktien-Tipps für 2017“

Satte Gewinne mit Aktien trotz flauem Aktienmarkt? So geht es, … … denn das sind die 3 Aktien, mit denen Sie noch in 2017 ein Vermögen verdienen werden! Marco Messina stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist! Erfahren Sie exklusiv, warum diese 3 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 3 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >> Jetzt hier klicken und schon bald mit 3 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse