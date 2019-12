Wirecard: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Dass Wirecard derzeit einen Lauf hätte, kann man wirklich nicht behaupten: Nach den Vorwürfen durch die Süddeutsche Zeitung vom vergangenen Donnerstag bezüglich eines fragwürdigen Partners auf Zypern aus dem Jahr 2017, erschien am Samstag ein wenig schmeichelhafter Bericht im Nachrichtenmagazin Spiegel über Firmenchef Markus Braun. Am Montag schoss dann auch noch zum wiederholten Mal die Financial Times gegen Wirecard, drückte den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



