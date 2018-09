Wirecard Wochenanalyse: Neuer Anlauf auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat eine starke Woche hinter sich. Nun ist die Aktie auf dem Weg dazu, die nächste wichtige Marke zu durchbrechen. 200 Euro warten, und darüber sind dann sogar 250 Euro möglich. Das Potenzial beläuft sich also auf mehr als 20 %, meinen die Charttechniker. Denn: Die Aktie verläuft in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend. Zudem hat der Wert in der vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.