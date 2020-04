Wirecard: Die Woche der Wahrheit beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Jetzt wird es spannend! Von vielen schon sehr lange erwartet, geht es in dieser Woche für Wirecard wohl um alles. Immer wieder wurde dem Zahlungsdienstleister in den vergangenen Monaten und Jahren vorgeworfen, mit unlauteren Bilanzpraktiken zu hantieren. Wirecard-Fans sahen darin stets den Versuch von Shortsellern, Einfluss auf die Kursentwicklung zu nehmen.

Am 22. April veröffentlicht die Wirtschaftsprüfung KPMG nun ihren Abschlussbericht zu den Bilanzpraktiken von Wirecard. Der erste Teil der Prüfung ist für Wirecard dabei höchst glimpflich ausgegangen. So hatte KPMG dem Unternehmen bereits Mitte März mitgeteilt, dass die Sonderuntersuchung der Geschäftstätigkeit in Singapur und Indien ohne gravierende Unregelmäßigkeiten festzustellen beendet wurde.

Wirecard scheint gut in die neue Woche starten zu wollen. So liegt der Kurs heute Früh vorbörslich ein knappes Prozent vorne und schiebt sich damit wieder über die Marke von 120 Euro. Dort hatten die Kurse zuletzt mehrfach die Richtung gewechselt, sodass ein Ausbruch über diesen Bereich ein wichtiges charttechnisches Signal wäre.

