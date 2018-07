Wirecard: Wird 2018 das ultimative Erfolgsjahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard (WKN: 747206) ist die Gewinneraktie im TecDax. Alleine im laufenden Jahr schob sich der Aktienkurs des Münchner Online-Zahlungsdienstleisters um +65% nach oben.

Nun notiert der Titel nahe des Allzeithochs bei 156,30 Euro (Schlusskurs). Und es verdichten sich die Anzeichen, dass 2018 weitere rekordbrechende Handelstage anstehen. Unterstützung kommt von Seiten einer der schillerndsten Investmentbanken der WallStreet.

Strategie geht voll auf

Die Strategie Wirecards, durch Übernahmen anorganisch zu wachsen und dabei verstärkt auf Länder mit großem Entwicklungspotential zu setzen, geht voll auf. Zuletzt meldete der DAX-Kandidat operativen Vollzug einer Kooperation mit dem norwegischen Konzern Telenor. Dieser erlaubt es 3,1 Mio. aktiven Kunden in Bulgarien von nun an, ihre kostenpflichtigen Telenor Services vom Smartphone zu erledigen.

Dabei wird deutlich, was Wirecard’s Technologie so wertvoll macht. Der Online Payment Spezialist stellt die Infrastruktur für digitale Zahlungslösungen in Apps und Webseiten zur Verfügung und kassiert dafür Provision.

2018 soll fantastische Erfolgsstory weiterschreiben – Goldman’s Liebling

Ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte dürfte 2018 werden. Für das laufende Jahr hat Wirecard ein EBITDA zwischen 520 und 545 Mio. Euro angekündigt, was einem Zuwachs von mehr als 25% (2017: 413 Mio. Euro) entsprechen würde.

Goldman Sachs erwartet für Wirecard ein organisches Umsatzwachstum von 25% im Mittel über die kommenden Jahre. Das Kursziel steht vorerst bei 168 Euro.

Womöglich steht für den Jahresende sogar der Aufstieg in den deutschen Börsenolymp DAX. „Let the trend be your friend“ – für wenige Aktien gilt dieser Spruch aktuell so sehr wie für die Wirecard-Aktie.

