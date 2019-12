Wirecard: Wir schleichen uns ins Bullen-Terrain

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Vor einigen Monaten hätte ich nicht geglaubt, dass die Aktie eines Anbieters von Zahlungssystemen solch eine blutdrucksteigernde Wirkung haben kann.

Wirecard und die Financial Times, das ist eine scheinbar endlose Geschichte. Konkret: Die angesehene Wirtschafts-Zeitung Financial Times hat bereits wiederholt die Buchungspraxis von Wirecard kritisiert. Nun kommt auch die Süddeutsche Zeitung mit ähnlichen Vorwürfen an die Öffentlichkeit.

