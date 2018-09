Wirecard: Willkommen im DAX!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nun ist es also so weit: Die Wirecard-Aktien sind im DAX enthalten! Seit Montag = 24. September sind die Commerzbank-Aktien aus dem DAX geflogen, die Wirecard-Aktien dafür enthalten. Natürlich ist das ein potenziell bullisher Faktor – wer jetzt den DAX abbilden möchte durch den Kauf der enthaltenen Bestandteile, kommt nun an Wirecard nicht vorbei. Das kann tendenziell die Nachfrage nach Wirecard-Aktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.