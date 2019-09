Wirecard: Wie zum Beweis!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Eine ereignisreiche Woche mit vielen guten Nachreichten liegt hinter Wirecard. Allerdings nicht von der Börse, der Aktienkurs bewegte sich kaum: Mit einem Eröffnungskurs von 144,70 Euro war der Zahlungsdienstleister in die Woche gestartet, bei 145,10 Euro gingen die Papiere am Freitag aus dem Xetra-Handel. Dabei hatten es die Meldungen in der Tat in sich, von einer abgewiesenen Klage gegen Wirecard in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



