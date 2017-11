Wirecard: Wie versprochen – es geht weiter aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte gestern weiter zulegen und machte so mit einem weiteren Rekordwert deutlich, dass einem Durchbruch in Richtung 100 Euro nichts im Wege steht. Damit geht die Rekordfahrt weiter. Im Detail: Am Dienstag ging es für die Aktie um weitere knapp 1 % nach oben. Damit wurde ein neues Rekordhoch markiert, was auch die charttechnischen Analysten begeistert. Dies sei ein wichtiges Zeichen, da die Aktie nun keine Hindernisse auf dem Weg zum nächsten Highlight mehr vorfindet. Mindestens 15 % Potenzial warten noch bis zur runden Marke von 100 Euro, heißt es.

Charttechnisch ist mit dem neuen Allzeithoch alles im Lot. Die entstandene Aufwärtstrendgerade sichert die Aktie sogar nach unten relativ gut ab. Zudem dürften auch 80 Euro als Unterstützung dienen. Unter wirtschaftlich orientierten Analysten ist Wirecard ebenfalls sehr gefragt. 75 % wollen derzeit „kaufen“, 25 % plädieren dafür, zu „halten“ und niemand „verkauft“.

Technisches Bild: Klarer Kauf

Und auch nach Meinung der technischen Analysten ist die Aktie im Aufwärtstrend. Der Wert hat eine Distanz von mehr als 30 % gegenüber dem GD200 aufgebaut. Der Hausse-Modus ist aus dieser Sicht sowohl stark als auch auf breiten Schultern ruhend. Das Signal lautet daher: Kaufen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.