Wirecard: Wie geht es jetzt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lieber Leser,

die Wirecard-Aktie hat die Vorwürfe des „manager-magazins“ mit wenig Mühe abgeschüttelt und den technischen Ausbruch, den wir bereits im Rahmen mehrerer Analysen ins Visier genommen haben, ausgeführt. Bei Umsätzen in 2016 von über 1 Mrd. Euro bleiben die Anleger relativ gelassen. Der Gesamtmarkt, also der Technologiesektor, scheint aktuell ebenfalls unterstützend zu sein. Der Wochenschlusskurs befindet sich 2,7 % über dem Ausbruchsniveau bei 46,50 Euro je Aktie. Nicht unbedingt erstaunlich, dass der Kurs nach Ausbruch so dynamisch nach oben geprescht ist. Die technisch relevante Preiszone stellt aus unserer Sicht gleichzeitig die Nackenlinie einer großen inversen SKS-Formation dar.

Wie geht es jetzt weiter?

Rein aus der markttechnischen Perspektive betrachtet dürfte der langfristige Aufwärtstrend damit nun erneut intakt sein und die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass bald neue Allzeithochs erreicht werden. Ebenfalls aus der markttechnischen Perspektive sehen wir das mittelfristige Ziel nun in etwa in einem Preisbereich zwischen 55-57 Euro je Aktie. Das wären ab dem aktuellen Preisniveau in etwa 14,5 % an Potential, das die Aktie bis zu diesem Ziel in sich bergen könnte.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.