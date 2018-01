Wirecard: Widerstand im Visier!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

bei der Wirecard-Aktie ist es zu Jahresbeginn spannend: Wird der Kurs schnell versuchen, das Jahreshoch 2017 (im Bereich 94,60 Euro) nach oben zu durchbrechen und damit ein neues Kaufsignal zu generieren? Am ersten Handelstag des neuen Jahres sah es allerdings noch nicht so aus, als ob sich die Wirecard-Aktie dazu bereit macht. Nun, nach dem Kursanstieg in 2017 (die 12-Monats-Performance liegt bei rund +128%) sei der Aktie natürlich auch eine Ruhepause gegönnt. Und wer weiß, vielleicht wäre eine gewisse Konsolidierungsphase auch gar nicht schlecht, damit sich hier keine charttechnisch eindeutig überkaufte Situation herausbildet.

Wirecard: Neue 12-Monats-Hochs voraus?

Der Blick auf den Finanzkalender zeigt, dass die nächste Veröffentlichung von Geschäftszahlen erst am 12. April auf der Agenda steht – dann soll es die Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 inklusive Bilanzpressekonferenz geben. Und was 2018 betrifft – da sollte der Vorstand von Wirecard an seiner Dezember-Prognose gemessen werden. Diese besagte, dass im Geschäftsjahr 2018 ein Ebitda (= Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 510-535 Mio. Euro erwartet wird. Und diese Prognose sollte natürlich der Maßstab sein. Wie sehr Wirecard auf Kurs liegt, könnte sich ansatzweise mit den Zahlen zum ersten Quartal zeigen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.