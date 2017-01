Wirecard: Wichtige Hürden voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard konnte am 9. Januar ein neues 4-Wochen-Hoch realisieren. Damit rücken gleich zwei Widerstände in unmittelbare Nähe, zum einen die 100-Tage-Linie und zum anderen der mittelfristige Abwärtstrend, der seit vergangenem Oktober besteht. Der Sprung über diese beiden Marken würde dem Papier neuen Schwung verleihen.

Operative Stärke und positiver Newsflow

Im Dezember hatte die Konzernführung bekannt gegeben, dass die Zahlen für das Schlussquartal sogar noch besser ausfallen würden als in den drei Quartalen zuvor. Dort konnte das TecDAX-Unternehmen aus Aschheim bei München bereits starke Ergebnisse vorlegen. Die Meldung war so etwas wie die Initialzündung für die seit Dezember andauernde Erholungsrallye der Aktie. Zur Jahreswende durfte sich Wirecard zudem über eine Lizenzerweiterung bei der indischen Tochter Star Global Currency Exchange Private Limited freuen. Hierdurch haben sich die Befugnisse deutlich vergrößert, nun darf die Tochter beispielsweise auch Geld versenden, Gehaltsauszahlungen vornehmen oder Fremdwährungen ausgeben. Für Wirecard bedeutet dies einen weiteren Meilenstein im Rahmen der Internationalisierung, vor allem da der indische Markt ebenfalls über großes Wachstumspotenzial verfügt. Zuletzt folgte die Nachricht, dass ein erweiterter Auftrag einer deutschen Tochter des japanischen Internetkonzerns Rakuten eingeheimst werden konnte. Die Vorzeichen stehen also gut für ein weiteres erfolgreiches Jahr 2017. Wirecard strebt einen operativen Gewinn (Ebitda) von bis zu 400 Mio. Euro an. Auch die Analysten sind mehrheitlich positiv gestimmt, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 53,02 Euro.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

