Wirecard: Wer jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Die Rallye bei Wirecard nimmt heute eine weitere wichtige Hürde. So klettert der Kurs am heutigen Vormittag erstmals seit Ende April wieder in den dreistelligen Bereich. Im Zuge des festeren Gesamtmarkts verbessert sich Wirecard um fast drei Euro auf derzeit 101,28 Euro. Das bedeutet ein Plus von rund drei Prozent.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatten Kritiker alles versucht, dem Ruf von Wirecard zu schaden und die Aktie in den Keller zu schicken. Vor allem über social media wurden immer wieder Gerüchte gestreut und aufgebauscht. Dabei waren diese Praktiken sogar von Erfolg gekrönt: Schließlich musste Wirecard insbesondere im April mächtig Federn lassen.

Der Aktienkurs fiel von rund 140 Euro innerhalb weniger Tage auf unter 80 Euro. Doch zwischen 75 und 80 berappelte sich der Kurs und Wirecard schlug gnadenlos zurück. Schritt für Schritt eroberte die Aktie verloren gegangenes Terrain zurück und klettert heute sogar schon wieder über 100 Euro. Immerhin ein Plus seit dem Tief von rund 30 Prozent.

