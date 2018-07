Wirecard: Wer braucht schon Bargeld?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Seit wenigen Tagen können Nutzer in Deutschland mit „Garmin Pay“ kontaktlos mit einer Smartwatch an entsprechend fähigen Kassen, beispielsweise in Supermärkten, ohne Bargeld oder EC-Karte bezahlen. Das Unternehmen Garmin ist hierbei der erste Anbieter, der jenen Dienst hierzulande offiziell für smarte Uhren anbietet.

Wirecard mischt mit

Mit von der Partie ist auch der FinTech-Konzern Wirecard, der jüngst bekannt gab, dass „Garmin Pay“ fortan ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.