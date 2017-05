Wirecard: Wenn Markttechnik funktioniert!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lieber Leser,

wir argumentieren immer wieder, dass es an der Börse keine Einbahnstraße gibt. Kursbeeinflussende Faktoren können sowohl technischer als auch fundamentaler Natur sein. Unserer Erfahrung nach sollte man bei der Analyse daher offen sein und nach Möglichkeit sowohl fundamentale als auch markttechnische Analysemethoden nutzen.

Guter Wegweiser – aber nicht immer

Denn erfahrungsgemäß lässt sich ebenfalls sagen, dass die Markttechnik zwar in vielen Fällen ein guter Wegweiser sein kann, man aber in der Regel bessere Entscheidungen trifft, sofern man abwägen kann, wann dieser Wegweiser am besten zu nutzen ist und wann nicht. Ein gutes Beispiel, wann die Markttechnik funktioniert, kann man derzeit an der Wirecard-Aktie beobachten.

Mustergültiger Ausbruch und Anstieg

Nachdem es fundamental wieder ruhiger um die Aktie geworden ist, haben wir diese mittels der Markttechnik zu Beginn des Jahres ins Auge gefasst und auf den Ausbruch aus der bullischen Korrekturflagge im Preisbereich bei 42 Euro je Aktie hingewiesen. Dieser Ausbruch erfolgte auch kurze Zeit später und wir nahmen den nächsten wichtigen Preisbereich ins Visier, nämlich den zwischen 46-48 Euro je Aktie.

Als der Kurs dem nahe kam, argumentierten wir, dass man nun vorsichtiger werden sollte. Erst ein Ausbruch aus dieser Preiszone dürfte den nächsten Impuls in Richtung 55 Euro je Aktie bewerkstelligen. Wir schrieben im März: „Der nächste Impuls könnte die Aktie somit deutlich nach oben bis in den Preisbereich 55 Euro je Aktie bringen.“



Fazit

Seit unserer Analyse, in der wir auf den Ausbruch aus der bullischen Flagge hingewiesen haben, hat der Kurs der Aktie bis dato 35,5 % an Wertgewinn verzeichnet und sogar unser vorerstes Ziel von 55 Euro je Aktie übertroffen. Aktuell sehen wir noch etwas Luft bis in den Preisbereich zwischen 59-60 Euro je Aktie. Eine leichte Korrektur wäre aus unserer Sicht gut, um einen gesunden Trend anzudeuten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Rami Jagerali.