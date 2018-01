Wirecard: Wenn die Aktie hier durchbricht, dann …

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

insgesamt 143 % an Wertgewinn hat die Wirecard-Aktie erzielt, seitdem ich auf den technischen Ausbruch aus dem Korrekturtrend vor genau einem Jahr hingewiesen hatte. Innerhalb der zwölf Monate hat sich der Kurs mustergültig im Trendkanal nach oben bewegt. Dieser Trendkanal wurde nun mittels eines Up-Gaps in dieser Woche nach oben durchbrochen. Gleichzeitig erreicht die Aktie damit die obere Trendbegrenzung des langfristigen und primären Trends. Hier wäre nun ein technischer Rücksetzer nicht ungewöhnlich. Sollte die Aktie allerdings auch hier nach oben durchbrechen, dann sind die 150 Euro je Aktie als nächstes Ziel nicht mehr weit. Dennoch, teilweise Gewinnmitnahmen könnten sinnvoll sein.

Neuer Partner bringt Freude für Anleger

Einen genauen Grund für das euphorische Up-Gap gab es nicht, allerdings dürfte hier die Nachricht über eine Partnerschaft mit dem britischen Marktführer für Ticketingsysteme im Sportbereich, Fortress GB, sowie die damit verbundenen positiven Analystenstimmen für erhöhtes Anlegerinteresse gesorgt haben. Zu Fortress GB Kunden gehören z.B. die FIFA, die UEFA sowie 65 % der englischen Premier League. Mit Wirecard will das Unternehmen eine All-In-One Card mit der Bezeichnung “The One Card” herausbringen, mit der Stadionbesuchern unter anderem auch das kontaktlose Bezahlen ermöglicht werden soll. Gelauncht wird die Karte erstmals in Großbritannien.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.