Wirecard: Weiter aufwärts?

ausgehend von dem Tief im Jahr 2016 bei 29,40€ konnte sich die Wirecard Aktie in den letzten Monaten deutlich erholen und um über 46% an Wert zulegen. Damit befindet sich das Papier wieder in Schlagweite zum Allzeithoch bei 48,96€. In der aktuellen Handelswoche konnte die Aktie den nächsten Widerstand überwinden und notiert nun wieder über der Marke von 43€.

Unternehmen mit einer hohen Kapitalverzinsung sind exzellente Anlagen für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die Eigenkapitalrendite von Wirecard liegt bei hohen 20,4%. Als Gesamtkapitalrendite kann das Unternehmen immerhin 9,6% vorweisen. Die operative Marge beträgt 22,7% und liegt damit auf einem ordentlichen Niveau. Das Unternehmen ist moderat verschuldet. Derzeit muss das operative Jahresergebnis 2,7 mal aufgewendet werden, um die langfristigen Verbindlichkeiten bedienen zu können.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Gewinns der letzten 12 Monate liegt bei 20,3 und damit deutlich unter dem historischen Durchschnitt (31,2). Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 3,8.

Die derzeitigen Einstiegskurse nicht bereits nicht mehr als günstig zu bewerten. Dennoch kann das Papier in der nächsten Zeit von weiteren Wertsteigerungen profitieren. Hier kommt es vor allem darauf an, dass Wirecard weiterhin mit gutem Zahlenwerk punkten kann. Die nächsten werden im Februar 2017 erwartet.

Ein Gastbeitrag von Christian Bauduin.

