Wirecard: Was tun?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wirecard, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.10.2018, 2:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 167,8 EUR.

Die Aussichten für Wirecard haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wirecard. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wirecard liegt bei einem Wert von 46,47. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Specialty Finance" (KGV von 56,28) unter dem Durschschnitt (ca. 17 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Wirecard damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 20 Analystenbewertungen für die Wirecard-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen "Buy", 7 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Wirecard-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 6 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 167,56 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,29 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (168,05 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Wirecard somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.