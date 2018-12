Wirecard: Was ist dran an den spektakulären Übernahmegerüchten?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

DAX-Neuling Wirecard steht womöglich vor einer Übernahme – das kann sich Ex-Aufsichtsratchef (bis 2008) Klaus Rehnig gut vorstellen. Konkret äußerte sich Rehnig in einem am Donnerstagabend erschienenen Handelsblatt-Interview wie folgt: „Bald wird ein internationaler Konzern Wirecard kaufen“. Die Aussagen kommen am Markt gut an, die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) gewinnt mehrere Prozent.

Im Fall der Fälle rechnet Rehnig mit einem Kurspremium von bis zu +50%. Dass Zahlungsdienstleister für mobile und Online-Transaktionen mit einem hochskalierbaren Geschäftsmodell begehrte Übernahmeobjekte sind, ist nicht neu. Wird hier Wirecard „zur Übernahme geredet“ oder ist wirklich was dran an den Gerüchten?

Rehnig möchte wohl gerne verkaufen – wie sieht das Konzernchef Braun?

Rehnig – unter seine Ägide wurde der amtierende Konzernchef Markus Braun 2003 eingestellt – erklärte im Handelsblatt:

Ich rechne damit, dass bald ein internationaler Konzern kommen wird und Wirecard kaufen will. Dann könnten die Aktionäre einen Zuschlag auf den Börsenwert von 30, 40 oder 50 Prozent erhalten. {…} Das wäre ein Exit, bei dem jeder vernünftige Investor sagt: Ich nehme das Angebot an.



Rehnig ist ähnlich wie Braun an Wirecard beteiligt, hält jedoch deutlich weniger Aktien als der CEO (7,04%). Der seit rund 15 Jahren im Amt befindliche Braun erklärte erst kürzlich, dass er seinen Ende 2020 auslaufenden Vertrag verlängern möchte.

