Wirecard: Was für ein Chart!

Erfolg auf Erfolg – sowohl im operativen Geschäft als auch beim Aktienkurs? Bei dem Thema denkt wohl der eine oder die andere sofort an Wirecard, und das nicht ohne Grund. So konnte das Unternehmen am Dienstag einen neuen Erfolg vermelden: Man habe einen Duty-Free-Anbieter – und zwar das Unternehmen Gebr. Heinemann – „für chinesische Bezahlmethoden“ gewonnen. Chinesische Bezahlmethoden? Wirecard erläutert, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.