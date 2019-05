Wirecard: Warum so skeptisch?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Auf den ersten Blick lief diese Woche für Wirecard recht ordentlich: Am Dienstag vermeldete der Bezahldienstleister, dass die Integration von Google Pay in der Mobile-Payment-Lösung von Wirecard nun auch Android-Nutzern in der Schweiz und der Slowakei bargeldloses Zahlen mit dem Smartphone ermögliche. Am selben Tag wurde eine Kooperation mit Feinkost Käfer bekanntgegeben. Am Donnerstag ließ man dann wissen, dass Wirecard ab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



