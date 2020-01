Wirecard: Warum gerade jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die zurückliegende Woche war für Wirecard nach einigem Auf und Ab an der Börse eher enttäuschend: Trotz der ersten guten Nachricht des Jahres, einer neuen Kooperation mit dem US-Kommunikationsunternehmen Sprint, verlor die Aktie bis Freitag zum Handelsschluss deutlich an Wert: 110,70 Euro standen schlussendlich noch auf dem Kurszettel, am Donnerstag notierte Wirecard noch bei 114,70 Euro. Ob eine aktuelle Nachricht aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung