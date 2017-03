Wirecard – Warum der Spuk noch nicht vorbei ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lieber Leser,

Wirecard kam in der letzten Woche und nur wenig unter den bisherigen Rekordhochs aus 2016 und 2015 deutlich unter Druck. Grund waren Vorwürfe des „manager-magazin“, das Unternehmen würde in seiner Bilanz Außenstände fälschlicherweise als durchlaufende Posten deklarieren. Wirecard stritt die Implikationen des Artikels zwar durch die Bank ab. Aber da war der Kursschaden schon entstanden. Diese Story, egal ob wahr oder unwahr, passt Anlegern natürlich überhaupt nicht. Die Aktie wurde in der letzten Woche deutlich abgestraft.

Rein charttechnisch steht es gar nicht so schlecht um Wirecard. Das jüngste Scheitern direkt am Abwärtstrend bei knapp unter 47 EUR war natürlich ein Rückschlag für die seit Mitte Dezember 2016 laufende Aufwärtsbewegung. Jedoch zeigt das große Bild seit Oktober 2015 und den damaligen Allzeithochs eine grundsätzlich bullische Tendenz. Durch die volatilen Auf- und Abbewegungen der Aktie formt sich immer deutlicher ein zusammenlaufendes Dreieck, das am Ende wohl in Trendrichtung verlassen werden wird.

Jeder, der sich mit Wirecard beschäftigt, weiß, dass die Aktie seit Jahren zwar stark steigt, es jedoch keinerlei Anzeichen einer Trendumkehr, Topbildung o.ä. gibt. Vor diesem Hintergrund stehen die Chancen gut, dass Wirecard das Dreieck in diesem Jahr Richtung neuer Rekordhochs verlassen könnte.

Wer jetzt aber nach dem letzten Ausverkauf um fast 10 Prozent direkt einsteigen will, dem sei gesagt, dass es dafür unter Umständen noch zu früh sein könnte. Denn aktuell hängt die Aktie in der Luft und mittig zwischen den beiden Dreieckslinien. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wirecard ab dem aktuellen Niveau direkt durchstartet, tendiert gegen Null.

Wahrscheinlicher ist es vielmehr, dass es einen weiteren kleinen Ausverkauf Richtung unterer Dreieckslinie geben wird, die bei ca. 42 EUR verläuft. Erst mit diesem Test könnten Anleger wieder auf eine neue Trendwelle hoffen und auf einen konkreten Ausbruch aus der nervenaufreibenden Dreiecksformation setzen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse