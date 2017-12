Wirecard: Wann fallen die 100 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat nun eine minimale Pause in einem gigantischen Aufwärtslauf eingelegt, heißt es vonseiten der charttechnischen Spezialisten. Diese Experten erwarten nun, dass die Aktie schon bald auf 100 Euro zusteuern könne. Bei einem erfolgreichen Ausbruchsversuch könne es dann sogar um weitere 20 % oder noch mehr nach oben gehen. Im Detail: Die Aktie verläuft seit vielen Monaten in einem stetigen und geradezu mustergültigen Aufwärtstrend. Dabei wurde eine Aufwärtstrendgerade erzeugt, die sich nach Meinung von Chartanalysten verlängern ließe und so darauf hindeutet, das es noch bis Ende Januar zur Eroberung der runden Marke von 100 Euro kommen könnte. Das wiederum bedeutet, die Aktie dürfte rasch neue wichtige Rekordwerte erzielen und dabei dann Potenzial auf Kursgewinne bis zu 120 Euro erzeugen. Dieses Ziel kann für die erste Jahreshälfte ausgegeben werden. Bei 90 Euro bzw. darunter in Höhe von 80 oder 85 Euro dürften auch weitere Unterstützungen zur Verfügung stehen, sollten die Notierungen einmal nach unten wandern.

Nach den jüngsten Kooperationsmeldungen bleibt auch das wirtschaftliche Umfeld für den Wert intakt. Die Aktie hat bei 65 % der Bankanalysten das Vertrauen und ist ein „Kaufkandidat“. 35 % wollen halten, während niemand den Titel derzeit verkauft.

Technische Analysten: Starke Aussichten

Auch die technischen Analysten zeigen sich unverändert optimistisch. Die Aktie habe demnach in allen zeitlichen Dimensionen einen Hausse-Modus erreicht. Der Wert hat den GD200 um mehr als 26 % überwunden und auch die anderen Trendpfeile auf grün gestellt. Dies ist ein deutliches Kaufsignal! Schwierigkeiten wären erst dann zu erwarten, wenn die Kurse auf weniger als 80 Euro sinken würden, heißt es.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.