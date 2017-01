Wirecard: der Wachstumskurs wird FORTGESETZT!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

der Online-Bezahldienstleister Wirecard befindet sich weiterhin auf einem konsequenten Wachstumskurs. Fast schon im Wochentakt werden neue Kooperationen gemeldet, die sich als überaus lukrativ für das Unternehmen erweisen könnten. Diesmal ist es der Spezialist für Automatisierungstechnik Festo. Nicht nur dass die Online-Zahlungsabwicklung der Kreditkarten Visa und Mastercard für die französische Kundschaft übernommen wird, auch ein Tool zur Betrugserkennung wird von Wirecard zur Verfügung gestellt. Ab Februar kommen dann noch die Plattformen dazu, die Festo in den Niederlanden und in Mexiko betreibt.

Aktie noch nicht auf Höhenflug

Dabei könnte es sich für Wirecard durchaus langfristig auszahlen, Festo als Kunden gewonnen zu haben, denn das Unternehmen ist weltweit in 174 Ländern vertreten und besitzt etwa 300.000 Kunden. Davon dürften dann auch die Aktionäre profitieren. Der Schock aus dem vergangenen Frühjahr, als Wirecard in einer Studie ominöse Geschäftspraktiken vorgeworfen wurden, werden viele Aktionäre nicht vergessen haben. Noch immer ist der Titel nicht auf das Niveau von vorher zurückgekehrt, auch wenn es zwischenzeitlich sehr gut ausgesehen hat. Vom Widerstand bei 46,80 Euro ist es im vergangenen Herbst allerdings wieder nach unten gegangen, und das, obwohl die fundamentalen Kennzahlen der ersten neun Monate des Jahres 2016 eigentlich gut ausgesehen haben.

