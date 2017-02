Wirecard: Der Vorstand reagiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

bei Wirecard geht es derzeit hoch her. Die Gerüchteküche brodelt! Was ist dran an dem Artikel im „manager magazin“, wo von einem „250-Millionen-Euro-Rätsel“ in der Bilanz von Wirecard die Rede war? Auf jeden Fall hat es einige Anleger wohl irritiert, denn nach dem Beitrag im Magazin sank der Kurs der Aktie erstmal ab.

Das Wirecard-Management sah es als sinnvoll an, offiziell auf den Beitrag zu reagieren. Dazu wurde am 23. Februar eine Stellungnahme veröffentlicht. Dort heißt es wörtlich: „Der Artikel ist mit all seinen Unterstellungen und Thesen völlig bedeutungslos und entbehrt jeder Grundlage.“ Nun, es wäre wohl auch ungewöhnlich gewesen, wenn das Unternehmen eingeräumt hatte, fehlerhafte Buchungen in massiver Höhe durchgeführt zu haben.

Wirecard teilt mit: Der Artikel entbehrt jeder Grundlage!

Im besagten Magazin-Beitrag ging es um bestimmte Bilanzpositionen – und Wirecard verweist nun darauf, dass es im Geschäftsbericht 2015 Erläuterungen zu den genannten Bilanzpositionen gab. Wer das nachschauen möchte, kann dies laut Wirecard tun, indem die Seiten 210f und 245f des Geschäftsberichts 2015 betrachtet werden. Also hat alles seine Richtigkeit? An den Börsen geht es oft auch um Vertrauen, und dieser Bericht kann durchaus etwas Vertrauen gekostet haben, der Art „irgendwas ist da vielleicht dran“. Es bleibt abzuwarten, wie es mit dem Kurs der Wirecard-Aktie weitergehen wird.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse