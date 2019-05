Wirecard: Vorab eine Empfehlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard befindet sich seit Bekanntgabe des Jahresergebnisses für 2018 am 25. April in einer Art Zwischenstadium. Denn am morgigen Mittwoch, keine zwei Wochen später, wird das Fintech-Unternehmen bereits die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlichen. Die Baader Bank erwartet einen soliden Jahresstart des Zahlungsabwicklers, hat am Montag vor Zahlen das Kursziel von 230 Euro bestätigt und empfiehlt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



