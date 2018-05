Wirecard: Von Allzeithoch zu Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Was für eine Kraft, was für ein Momentum – die Wirecard-Aktie markierte zuletzt ein frisches 12-Monats-Hoch auf das nächste. Ach was, 12-Monats-Hoch – hier ging es um neue Allzeithochs. Der Blick auf den Langfrist-Chart der Aktie dürfte jedem Aktionär, der hier länger dabei ist, Freude bereiten. Denn egal, wann jemand eingestiegen ist, wenn der Kurs auf Allzeithoch steht, dann gibt es ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.